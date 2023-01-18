Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

В Северном и Южном железнодорожном терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево начала работать Система биометрической оплаты билетов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До 16 февраля поездку в "Аэроэкспрессе" по биометрии можно совершить на 50 рублей дешевле стоимости билета в вагон стандартного класса. При поездке на "Аэроэкспрессе" со станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) необходимо приложить к валидатору привязанную к биометрии банковскую карту.

"В системе сейчас зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, которые совершили свыше 46,5 миллиона проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром", –сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подключиться к системе можно в приложении "Метро Москвы". Уже зарегистрированным в сервисе проходить процедуру заново не нужно.

Название для системы оплаты Face Pay ранее выбрали пользователи портала "Активный гражданин". Участие в голосовании приняли 195 485 человек. Среди вариантов ответа также были "Оплати улыбкой", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом" и "Облик".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!