В Дептрансе рассказали, в каком случае Face Pay не распознает пассажира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Чтобы система оплаты проезда в московском метро Face Pay не распознала пассажира, внешние изменения должны занимать больше 40% лица, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

К примеру, это может произойти после масштабной пластической хирургии.

"Небольшая подтяжка лица, конечно, не повлияет, но если вы сразу измените форму носа, бровей, скул, подбородка, подкачаете губы, то алгоритм может вас не узнать", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в таком случае можно обновить селфи в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт", чтобы в системе появился обновленный обезличенный и зашифрованный биометрический вектор.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировался 1 миллион пассажиров.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".

