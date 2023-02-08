Расписание электричек Ярославского и Казанского направлений изменится с 9 по 28 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расписание пригородных поездов Ярославского и Казанского направлений изменится с 9 по 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Корректировки в графике движения электричек связаны с ремонтно-путевыми работами.

На Ярославском направлении с 9 по 28 февраля специалисты уложат 4 километра бесстыкового пути на участке Мытищи – Болшево. Работы организуют в ночное время, когда пассажиропоток минимален. В связи с этим несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Фрязино, проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из графика. У других электричек может измениться время отправления, прибытия и количество остановок.

На Казанском направлении работы по ремонту путей пройдут:



13 и 14 февраля с 06:00 до 10:00 на участке Щурово – Голутвин;

14, 15 и 18 февраля с 08:30 до 12:30 на участке Рязань-1 – Лесок;

20–22, 24, 27 февраля с 08:20 до 14:20 на участке Авсюнино – Шатура.

Работы на этих участках отразятся на движении электричек Москва – Голутвин – Рязань, Рязань-1 – Рыбное, Рязань-1 – Гавердово, Рязань-1 – Ясаково, Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Узуново, Рязань-1 – Дивово, Шилово – Касимов, Куровская – Шатура.

Ранее сообщалось, что с 22 по 27 февраля между Курском и Москвой будут курсировать 4 дополнительных поезда. Составы в праздничные дни пустят по многочисленным просьбам пассажиров.

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