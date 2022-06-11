Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Новая законодательная норма в случаях тяжких и особо тяжких преступлений также распространяется на водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

Закон распространяется как на граждан России, так и на представителей стран – участниц ЕАЭС. Уже работающие водители обязаны до 1 марта 2023 года передать работодателям справку о наличии или отсутствии судимости.

Ранее данный документ одобрили в Совете Федерации.