Число ДТП с участием такси в Москве снизилось на 6% – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о снижении числа аварий с участием легковых такси в столице, передает РИА Новости.

"...в 2022 году ДТП с такси стало меньше на 6% по сравнению с 2021 годом", – заявил глава Дептранса.

Ликсутов объяснил, что в Москве проводятся проверки, направленные на выявление и пресечение работы нелегальных таксистов. Для этого задействованы специалисты департамента транспорта и МАДИ.

Заммэра столицы подчеркнул, что нелегальные перевозчики подвергают опасности как себя и пассажиров, так и других участников дорожного движения.

По информации Дептранса, за пять месяцев 2022 года были зафиксированы 768 аварий с участием автомобилей такси. С января по май в подобных инцидентах погибли 11 человек.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на работу водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

