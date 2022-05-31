Прокуратура начала проверку по факту въезда такси в здание ТЦ в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура начала проверку после того, как водитель автомобиля такси въехал в здание торгового центра Avenue на проспекте Вернадского.

"Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

31 мая автомобиль такси протаранил отделение банка, расположенное в ТЦ Avenue на проспекте Вернадского у дома 86А. Как рассказал водитель, у машины отказали тормоза, из-за чего ее занесло. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ДТП с участием четырех машин произошло на Вяземской улице в Москве. В районе аварии было частично ограничено движение. Проезд был возможен только по одной полосе из трех.

