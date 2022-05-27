Уголовное дело завели на модель, сбившую ребенка в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уголовное дело завели на модель Марию Тугускину, которая сбила ребенка в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на девушку составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места аварии, а также об уклонении от исполнения административного наказания.

ДТП произошло 23 мая. Автомобиль сбил едущего по переходу на велосипеде ребенка в столичном районе Хамовники. За рулем машины находилась финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина. Сообщалось, что пострадавший получил незначительные повреждения.

Позднее стало известно, что за 2022 год виновница ДТП имела 39 штрафов за нарушения правил дорожного движения, 23 из которых не оплачены.

