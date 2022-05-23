Прокуратура взяла на контроль ДТП на улице Ефремова, где сбили ребенка. Мальчик на велосипеде выскочил на переход перед внедорожником, который зацепил переднее колесо велосипеда.

За рулем внедорожника была финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина. Она рассказала, что сразу же отвезла мальчика домой, куда вызвали скорую помощь. По предварительным данным, серьезных повреждений у ребенка нет. А вину за столкновение Тугускина взяла на себя, хотя велосипедист и выскочил неожиданно.

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