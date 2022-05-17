"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД города Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: ДТП с участием четырех автомобилей, наезд скорой помощи на пешехода, столкновение грузовика и такси, поломка грузовика на МКАД.

