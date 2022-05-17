Два человека погибли после съезда автомобиля в кювет в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 91-м километре трассы М-7 Горьковского шоссе водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на препятствие, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По данным МВД, авария произошла в 11:30. Автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения.

"В результате ДТП от полученных травм водитель транспортного средства, а также пассажир 1982 года рождения скончались", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля на юге Москвы. Машина Porsche Cayenne столкнулась с отбойником и опрокинулась на газон в районе дома 15 в 1-м Кожуховском проезде.

