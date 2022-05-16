Паук спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО упавший на лицо женщины паук стал причиной ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

"На улице Флотской в городе Щербинке женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris произвела выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter", – говорится в публикации.

В результате аварии пострадала как сама виновница ДТП, так и водитель и пассажиры другой машины, в числе которых 15-летний подросток. Всех их госпитализировали в больницы. У женщины диагностировали перелом ног, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У других же выявлены множественные ушибы и ссадины.

По словам супруга виновницы аварии, который в момент инцидента находился на пассажирском сиденье, во время движения ей на лицо упал паук, в результате чего она растерялась и потеряла управление автомобилем.

Ранее мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел вечером 14 мая в районе дома 1 по улице Кольской.

