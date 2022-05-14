Один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы

Мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Происшествие случилось около 21:30 в районе дома 1 по улице Кольской.

В пресс-службу столичного Дептранса отметили, что движение в районе ДТП затруднено.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошла авария с участием мотоциклиста. Байкер столкнулся с легковой машиной на улице Ключевая. Инцидент произошел на въезде во двор. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы.

