Момент аварии на Онежской улице попал на видео. На кадрах видно, как водитель собирается спокойно проехать перекресток на зеленый свет по крайней правой полосе, но в его машину прямо через сплошную полосу врезался другой автомобиль. От столкновения первую машину отбросило на ограждение и перевернуло на крышу.

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