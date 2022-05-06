Автомобиль сбил подростка на проспекте Мира в Москве

Автомобиль сбил 12-летнего подростка в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома 69, строения 1, по проспекту Мира. 12-летний подросток перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.

"Пожалуйста, напомните детям о правилах дорожного движения и о безопасном переходе проезжей части", – призвали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что мальчик 10 лет на электросамокате столкнулся с ВАЗ-2114 в Зеленограде. Ребенка госпитализировали.

В отношении отца мальчика были составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством.

