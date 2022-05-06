Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Санкт-Петербурге

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ДТП с участием двух маршруток произошло в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"6 мая около 16:50 по московскому времени в Московском районе Санкт-Петербурга около дома 29 по улице Типанова по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток", – отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек. Двое из них – несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал произошло ДТП. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

Молодой человек утверждает, что авария произошла по вине водителя каршеринга. По словам Некоглая, каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. В результате аварии стример получил сотрясение мозга. Водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

