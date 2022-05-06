Что известно о ДТП с участием популярного блогера Некоглая

Популярный блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, ночью 6 мая попал в аварию в центре Москвы. В его иномарку на полной скорости влетел автомобиль каршеринга, водитель которого нарушил ПДД. В результате столкновения последний скончался. Рассказываем подробности происшествия.



Проехал на красный

Авария с участием Некоглая произошла 6 мая примерно в половине второго ночи в районе Белорусского вокзала. Вместе с блогером в машине находился боец ММА Асхаб Магомедов. По данным столичной Госавтоинспекции, в автомобиль Некоглая врезался пользователь каршеринга, который нарушил правила дорожного движения.





из сообщения Госавтоинспекции Москвы в телеграм-канале Водитель арендованного автомобиля Kia Rio – мужчина, 1990 года рождения, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Panamera, после чего каршеринговый автомобиль произвел столкновение с автомобилем "Газель", осуществляющим прикрытие рабочих проводивших дорожно-ремонтные работы.

От полученных травм водитель каршеринга скончался. За нарушения ПДД в этом году погибшего не привлекали, рассказали в ГИБДД. Вместе с ним в автомобиле каршеринга были еще три пассажира, они госпитализированы. Также сообщалось, что Некоглай получил сотрясение мозга, Магомедов – травму головы.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ход расследования взяла на контроль столичная прокуратура.

За последние дни это уже второе происшествие с участием Некоглая. Ранее стало известно, что из его столичной квартиры на Смоленском бульваре неизвестные похитили примерно 50 тысяч долларов. Факт кражи подтвердили в московском главке МВД.



Разбились из-за алкоголя?

После ДТП на связь со своими подписчиками вышел сам Некоглай. На видео шокированный блогер не стеснялся в выражениях и показывал свою полностью разбитую элитную иномарку.





Николай Лебедев (Некоглай) блогер В ДТП виноваты не мы. Мы ехали на зеленый, в нас влетели чуваки на скорости огромной – 100+ километров (в час. – Прим. ред.) – на красный. Посмотрите на машину.

"У меня сейчас нет никаких эмоций, потому что у меня сотряс головы. Мой мозг не понимает, что происходит", – поделился блогер.

Асхаб Магомедов после аварии признался, что не помнит сам момент ДТП, сообщает газета "Известия". "Открываю глаза, начинаю задыхаться. Не понимаю, что происходит, не могу открыть дверь", – рассказал пострадавший.

По его словам, пассажиры каршеринга были в нетрезвом состоянии. "У них у всех алкоголь, все бухие. Находились в алкогольном опьянении", – утверждает Магомедов.

Очевидец ДТП рассказал, что после аварии автомобиль каршеринга перевернулся и лежал на боку. По его словам, он вместе с еще одним человеком первыми пришли на помощь пострадавшим. Когда мужчины поставили машину на колеса, увидели, что водитель погиб. Очевидец также утверждает, что кто-то из пассажиров каршеринга мог быть в нетрезвом состоянии.





очевидец ДТП с участием блогера Некоглая Там перегаром пахло. Пьяный – не пьяный, не знаю. Один пьяный точно был.

Погибшим в ДТП водителем каршерингового автомобиля оказался 31-летний мужчина, сообщает Life.ru. По данным издания, раньше он жил в Ангарске, после переезда в Москву организовал небольшую фирму по торговле топливом. Отмечается, что якобы с 2008 по 2010 год его задерживали за наркотики минимум восемь раз.

