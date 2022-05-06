В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с участием Некоглая

10:32
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
В столичной Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии с участием стримера Некоглая.
"Водитель арендованного автомобиля Kia Rio – мужчина, 1990 года рождения, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Panamera, после чего каршеринговый автомобиль произвел столкновение с автомобилем ГАЗель, осуществляющим прикрытие рабочих проводивших дорожно-ремонтные работы", – отмечается в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.
"В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года", – заявили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции сообщили, что в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
ДТП произошло на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он также получил травму головы.
В результате аварии водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП столичными правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
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