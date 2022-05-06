Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

10:32

В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с участием Некоглая

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В столичной Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии с участием стримера Некоглая.

"Водитель арендованного автомобиля Kia Rio – мужчина, 1990 года рождения, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Porsche Panamera, после чего каршеринговый автомобиль произвел столкновение с автомобилем ГАЗель, осуществляющим прикрытие рабочих проводивших дорожно-ремонтные работы", – отмечается в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В ведомстве уточнили, что в результате проведенной проверки было установлено, что водитель каршерингового автомобиля управлял им, используя личный аккаунт.

"В 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж вождения с 2016 года", – заявили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

ДТП произошло на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

Видео: телеграм-канал SHOT

Молодой человек заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он также получил травму головы.

В результате аварии водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП столичными правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать