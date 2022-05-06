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Происшествия

07:53

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы

происшествияДТП

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы

Прокуратура столицы взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового Kia Rio проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями Porsche и "Газель", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что три пассажира автомобиля Kia и водитель автомобиля Porsche госпитализированы. Водитель автомобиля Kia скончался на месте.

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что авария с участием трех машин произошла на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал. Участниками аварии стали Porsche, а также каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай.

Молодой человек заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он получил травму головы.

При этом накануне появилась информация, что из квартиры блогера Некоглая в Москве похитили 50 тысяч долларов. Дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Правоохранители организовали проверку по данному факту.

Один человек погиб в ДТП с участием блогера Некоглая в Москве

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