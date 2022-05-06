Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы

07:53
Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы
Прокуратура столицы взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового Kia Rio проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями Porsche и "Газель", – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что три пассажира автомобиля Kia и водитель автомобиля Porsche госпитализированы. Водитель автомобиля Kia скончался на месте.
Молодой человек заявил, что авария произошла не по его вине. Он рассказал, что каршеринговый автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Некоглай сообщил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он получил травму головы.
При этом накануне появилась информация, что из квартиры блогера Некоглая в Москве похитили 50 тысяч долларов. Дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Правоохранители организовали проверку по данному факту.
Один человек погиб в ДТП с участием блогера Некоглая в Москве
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