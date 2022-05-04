Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла на 52 километре внешней стороны МКАД. Там столкнулись четыре автомобиля, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen съезжал на обочину из-за поломки колеса.

"В момент данного маневра произошло столкновение 4-х единиц транспорта, включая неисправное авто", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции Москвы добавили, что движение транспорта на данном участке затруднено.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области шесть человек погибли и четыре пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и минивэна Mercedes-Benz Viano. В Красносулинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

