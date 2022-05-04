Шесть человек погибли, четыре пострадали в ДТП в Ростовской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шесть человек погибли и четыре пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и минивэна Mercedes-Benz Viano в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
В Красносулинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.
В результате аварии погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых – дети. Также пострадали четыре пассажира автомобиля Mercedes.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Ford сбил 10-летнюю девочку на Щербаковской улице на востоке Москвы. Авария произошла, когда ребенок возвращался из школы на самокате. Она переезжала дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с переломом таза.
До этого машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. ДТП произошло на улице Осташковская. Там столкнулись несколько авто, и одна из машин наехала на женщину с детьми. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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