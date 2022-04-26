Водитель Ford сбил 10-летнюю девочку на самокате на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля Ford сбил 10-летнюю девочку на Щербаковской улице на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале ГИБДД.

Девочка возвращалась из школы на самокате и переезжала дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали с переломом таза.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции призвали родителей обучать детей правильному и безопасному передвижению на самокатах.

Ранее на дублере Симферопольского шоссе в районе дома 7 водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил насмерть женщину-пешехода. Водитель обратился за медицинской помощью.

До этого водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате на Пресненской набережной в столице. ДТП произошло ночью 24 апреля на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами. Водитель, совершивший наезд на девушку, был задержан на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").