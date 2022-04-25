Водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате на Пресненской набережной в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло ночью 24 апреля на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами.

Водитель, совершивший наезд на девушку, был задержан на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. ДТП произошло около 16:00 9 апреля на улице Осташковской, в районе дома 12.

