Водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате в центре Москвы

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водитель Lamborghini сбил девушку на электросамокате на Пресненской набережной в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло ночью 24 апреля на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами.
Водитель, совершивший наезд на девушку, был задержан на месте ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. ДТП произошло около 16:00 9 апреля на улице Осташковской, в районе дома 12.
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