Три человека пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Ленинском проспекте, в районе владения 90/2, произошло ДТП с участием трех транспортных средств, из которых один автобус", – отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения пострадали три человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, движение по двум полосам в сторону области перекрыто.

Ранее на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошла авария с участием двух автобусов. Столкновение произошло из-за того, что один из водителей не уступил другому дорогу. В результате два человека погибли и 15 пострадали.

