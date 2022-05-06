"Виноваты не мы". Блогер Некоглай – о смертельном ДТП в Москве

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Попавший в смертельное ДТП блогер Николай Лебедев, более известный под псевдонимом Некоглай, заявил, что авария произошла не по его вине. Об этом тиктокер сообщил в своем телеграм-канале.

"В ДТП виноваты не мы. Мы ехали на зеленый, в нас влетели чуваки на скорости огромной – 100+ километров (в час. – Прим. ред.) – на красный. Посмотрите на машину", – заявил Некоглай.

Авария произошла в ночь на 6 мая на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал. Каршеринговый автомобиль Kia на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Porsche блогера, после чего тот врезался в грузовик. Водитель Kia от полученных травм скончался.

Некоглай заявил, что получил сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находился боец ММA Асхаб Магомедов, он получил травму головы.

Столичная прокуратура взяла выяснение обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту под свой контроль.

"3 пассажира автомобиля Kia и водитель автомобиля Porsche 1999 года рождения госпитализированы с различными травмами", – уточняется в телеграм-канале надзорного ведомства.

При этом накануне сообщалось, что из квартиры блогера Некоглая в Москве похитили 50 тысяч долларов. Дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Правоохранители организовали проверку по данному факту.

