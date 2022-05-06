Дело возбуждено против водителя, сбившего женщину и ребенка на северо-западе Москвы

09:03
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который выехал на встречную полосу и сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", – говорится в сообщении.
Водитель был задержан правоохранителями.
5 мая на улице Фабрициуса возле дома 30 водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, переходивших дорогу. В результате ДТП пострадали два человека: пожилая женщина и маленький мальчик.
Ребенку 1 год и 9 месяцев. В момент происшествия он находился в коляске, его везла няня. Она, по предварительной информации, не пострадала.
Водитель сбил женщину и ребенка на северо-западе Москвы
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