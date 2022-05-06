Дело возбуждено против водителя, сбившего женщину и ребенка на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который выехал на встречную полосу и сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", – говорится в сообщении.

Водитель был задержан правоохранителями.

5 мая на улице Фабрициуса возле дома 30 водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, переходивших дорогу. В результате ДТП пострадали два человека: пожилая женщина и маленький мальчик.

Ребенку 1 год и 9 месяцев. В момент происшествия он находился в коляске, его везла няня. Она, по предварительной информации, не пострадала.