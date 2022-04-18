В Швеции продолжаются беспорядки в связи с антиисламскими акциями

В Швеции угрозы радикалов надругаться над Кораном привели к уличным беспорядкам. Митинги спровоцировали в датской ультраправой партии "Жесткий курс". Один из лидеров пообещал сжечь Коран в двух шведских городах.

Антиисламские акции не состоялись, но протестующие вышли на улицы. Они забрасывали полицию камнями, поджигали машины и возводили баррикады. Чтобы разогнать толпу стражи порядка стреляли в воздух, но рикошетом ранили троих митингующих. Их отправили в больницу, а в отделения полиции доставили более 20 митингующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.