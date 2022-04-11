Итальянцы с триколорами вышли на митинг в центре Рима и спели гимн России

Итальянцы спели гимн России в центре Рима. Местные жители с триколорами вышли на площадь, чтобы поддержать россиян.

Массовые шествия солидарности с русскоязычным населением устроили и в Германии в Ганновере, Оснабрюке и Франкфурт-на-Майне. В руках у людей российские флаги.

А в выходные в Штутгарте прошел автопробег против дискриминации русских. Перед началом собравшиеся исполнили гимны РФ и Германии, а также песню "День Победы" и "Катюша". Местные полицейские сообщили, что акции обошлись без происшествий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.