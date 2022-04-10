Политолог оценил планы НАТО по усилению активности на восточном фланге

НАТО находится "в разгаре фундаментальной трансформации", альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он ожидает, что лидеры стран – членов НАТО в июне этого года примут решение по этому вопросу на саммите в Мадриде.

О возможных последствиях таких решений рассказал политолог, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.