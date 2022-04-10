Ле Пен обходит Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов

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Марин Ле Пен обходит действующего президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

По итогам подсчета половины голосов Ле Пен набрала 27,53%. Эммануэль Макрон при этом получил 26,67% голосов.

Их ближайший конкурент в президентской гонке – лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Он набрал 18,41%. Четвертое место, по предварительным данным, занимает основатель движения "Реконкиста" Эрик Земмур с 6,65% голосов. Замыкает пятерку лидеров кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, получившая 4,7%.

Ранее, по данным экзитполов, в лидеры президентской гонки выбился Макрон с 28,5% голосов. Избирательные участки во Франции закрылись в 20:00 по французскому времени (21:00 мск). По состоянию на 18:00 по московскому времени явка составила 65%.