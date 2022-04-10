Явка на президентских выборах во Франции составила 65%. Это почти на 4,5 процентных пункта ниже, чем в 2017-м году. Об этом сообщает МВД страны по состоянию на 18:00 по московскому времени.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. Всего участвуют 12 кандидатов. Главная соперница действующего президента Эммануэля Макрона - кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.