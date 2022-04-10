Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции, набрав 28,5% голосов – экзитпол

10 апреля, 21:49
Фото: AP Photo/Francois Mori
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 28,5% голосов. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные экзитполов.
У главной соперницы французского лидера – главы правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, по предварительным сведениям, 24,2% голосов.
Следом за Макроном и Ле Пен следует лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место и 7,10% голосов получил Эрик Земмур. На пятом месте оказалась кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс (5,1% голосов).
В случае подтверждения результатов Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур выборов, который намечен на 24 апреля.
Избирательные участки во Франции закрылись в 20:00 по французскому времени (21:00 мск). В настоящий момент ведется подсчет голосов.
Президент Франции избирается на пять лет. Голосование проходит в два тура. В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.
Ранее сообщалось, что явка на президентских выборах во Франции составила 65% по состоянию на 18:00 по московскому времени. Это почти на 4,5 процентных пункта ниже результатов 2017 года.
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на президентских выборах во Франции
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