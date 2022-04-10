В Германии сотни людей выступили против дискриминации русскоязычного населения. Митинги, шествия и автопробеги организовали во Франкфурте-на-Майне, Ганновере и еще нескольких крупных городах.

На одной из демонстраций участников задержали за триколор с медведем. Его изображение на флаге немецкая полиция посчитала проявлением агрессии. В остальном митинги прошли без серьезных происшествий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.