Предложение жилья в долгосрочную аренду выросло в Москве до 45%

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве существенно вырос объем предложения жилья для долгосрочной аренды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос участников рынка недвижимости.
Как рассказала эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Москве Милана Овчинникова, многие собственники выставили на рынок квартиры, которые ранее не сдавали.
"За прошедший месяц объем предложения вырос на 30%, причем такой тренд роста отмечается не только в Москве, но и в большинстве крупных городов России", – рассказала специалист.
Главный аналитик ГК "Миэль" Екатерина Бережнова оценивает прирост на рынке недвижимости выше – на уровне почти 45%. Эксперт отметила, что на начало апреля для аренды доступны 40,2 тысячи квартир, что может указывать на смену приоритетов собственников с продажи жилья.
По оценкам компании "Миэль", максимальный рост объема предложения жилья зафиксирован в Центральном и Северном административных округах – 65 и 55% соответственно.
Екатерина Бережнова отметила, что ставки в связи по аренде в связи с повышенным предложением в месячном выражении снизились в среднем на 3-4%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 35-45 тысяч рублей, трехкомнатной – 45-65 тысяч рублей.
Ранее аналитики сервиса Сбера "Домклик" назвали районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Тройку лидеров составили Митино, Южнопортовый и Крюково.
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