Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Аналитики сервиса Сбера "Домклик" назвали районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"Если рассматривать среднюю стоимость покупки однокомнатной квартиры на первичном рынке, то самый дешевый район – это Митино, при средней стоимости 5,7 миллиона рублей", – указано в исследовании.
В тройку лидеров также входят Южнопортовый район и Крюково – 6,1 и 7,1 миллиона соответственно.
На вторичном рынке самые дешевые квартиры предлагают в Левобережном. Средняя стоимость жилья там достигает 6,3 миллиона рублей. 7,5–7,6 миллиона рублей в среднем просят за квартиры вторичного рынка в Нижегородском и Молжаниновском районах Москвы.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новом доме по Москве в целом равна 13,7 миллиона рублей. Равное по площади предложение на вторичном рынке – 11,5 миллиона рублей.
В сервисе "Домклик" отметили, что разница между новостройками и старым жильем достигает в среднем 19%. Такую тенденцию в компании объяснили ростом цен у застройщиков, которые вынуждены компенсировать рост ставки ЦБ, а также подорожанием материалов.
Ранее специалисты департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet выяснили, какие районы Москвы предлагают наиболее дорогое вторичное жилье. Лидером рейтинга стали Хамовники, где средняя цена квадратного метра достигает 1,38 миллиона рублей.
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