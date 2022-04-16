Москва стала лидером по качеству городской среды в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва стала лидером среди городов России по индексу качества городской среды за 2021 год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ присвоило городу 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем в 2020 году.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские программы помогли повысить безопасность столицы, обеспечить комфортные места для отдыха и сбалансировать пешеходное и автомобильное движение.
"Первостепенное внимание уделяется вопросам обеспечения москвичей необходимыми ресурсами — теплом, электричеством, водой и газом. За прошедшие 10 лет нам удалось совершить инженерную революцию и создать уникальную мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры", – добавил представитель мэрии.
Бирюков добавил, что в Москве реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта жилых домов. Обновляется как внешний облик строений, так и внутренние инженерные коммуникации.
Помимо Москвы, в топ-5 индекса по качеству городской среды также вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. При подготовке рейтинга учитываются такие факторы, как жилье, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство и дорожная сеть.
Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге регионов России по принятию антикризисных мер Агентства политических и экономических коммуникаций. В частности, отмечается системный план действий, разработанный городскими властями.
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