Обладатель звезды "Мишлен" назвал лучшее место для жизни в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шеф-повар ресторана со звездой Michelin White Rabbit Владимир Мухин рассказал, какое место Москвы считает идеальным для проживания в столице. Об этом сообщает "Лента.ру".

Мухин объяснил, что живет с семьей в историческом районе неподалеку от музея-заповедника "Коломенское".

"Иногда мне кажется, что это идеальное место для жизни в Москве, потому что рядом огромный парк, набережная и при этом ты не так далеко от центра", – заявил шеф-повар.

Сам по себе музей-заповедник Владимир Мухин похвалил за наличие благоустроенной зоны для прогулок. Своим любимым местом обладатель звезды Michelin назвал яблоневый сад.

Специалисты департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet выяснили, какие районы Москвы предлагают наиболее дорогое вторичное жилье. Лидером рейтинга стали Хамовники, где средняя цена квадратного метра достигает 1,38 миллиона рублей.