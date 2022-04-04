Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

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В апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру" сообщает РИА Новости.

Лидером рейтинга стала вакансия ведущего специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Работодатель обещает зарплату до 550 тысяч рублей. Отмечается, что итоговый заработок специалиста будет состоять из оклада и процента с продаж. Перед трудоустройством соискателю предложат пройти тест на предрасположенность к профессии.

Платить до 350 тысяч рублей обещают монтажнику кондиционеров. Работодателю требуется ответственный, пунктуальный и исполнительный специалист со своим профессиональным инструментом.

До 300 тысяч рублей может быть зарплата помощника руководителя в холдинговой компании. Работодатель будет обращать внимание на наличие высшего образования у соискателя, опыт работы на аналогичной должности с собственником бизнеса или первыми лицами компании, знание английского языка и делового этикета, а также навыки работы с большим объемом информации.

Няне-гувернантке трехлетнего ребенка готовы платить 250 тысяч рублей. Ей предстоит выполнять назначения врача-педиатра, поддерживать чистоту в детской комнате, подбирать одежду и купать ребенка. Также няня будет проводить развивающие занятия, сопровождать ребенка в детские учреждения и на отдых.

Коммерческому директору в компании, специализирующейся на продаже профессиональной косметики, предлагают зарплату до 250 тысяч рублей. Она будет складываться из оклада и бонусов за выполнение KPI. При отклике на вакансию соискатель должен предоставить сопроводительное письмо.

Аналогичную сумму может получать прораб отделочных работ. В число его обязанностей входит контроль за ремонтными работами на 8–10 объектах, включая контроль работы бригады и каждого мастера в отдельности.

Ранее российские студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза. Почти половина молодых россиян (44%) рассчитывают получать 50–70 тысяч рублей.