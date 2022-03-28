Названы самые успешные регионы России

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Фонд развития гражданского общества на основе данных Минфина, Росстата и Налоговой службы составил рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия".

По результатам исследования, рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте оказалась Москва.

Кроме того, в десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Коми, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.

Отмечается, что эксперты считают места субъектов логичными, однако допускают изменения динамики с учетом нынешней экономической ситуации в стране. Рейтинг состоит из девяти блоков, в том числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.

Ранее ФоРГО проводило исследование индекса кредитного благополучия по итогам прошлого года. Лидерами стали Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин и Ненецкий автономный округ. В первую десятку рейтинга также вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия.

Исследование было составлено на основе четырех показателей: размер кредитов на душу населения, минимальная стоимость жизни, индекс закредитованности и уровень зарплаты.