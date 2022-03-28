Названы самые успешные регионы России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Фонд развития гражданского общества на основе данных Минфина, Росстата и Налоговой службы составил рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия".
По результатам исследования, рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте оказалась Москва.
Кроме того, в десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Коми, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.
Отмечается, что эксперты считают места субъектов логичными, однако допускают изменения динамики с учетом нынешней экономической ситуации в стране. Рейтинг состоит из девяти блоков, в том числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.
Ранее ФоРГО проводило исследование индекса кредитного благополучия по итогам прошлого года. Лидерами стали Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин и Ненецкий автономный округ. В первую десятку рейтинга также вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия.
Исследование было составлено на основе четырех показателей: размер кредитов на душу населения, минимальная стоимость жизни, индекс закредитованности и уровень зарплаты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: