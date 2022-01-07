Названы российские города с самым высоким качеством жизни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в тройку лидеров среди российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года. Об этом со ссылкой на исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ сообщает ТАСС.

В список городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

При оценке качестве жизни аналитики изучали распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность, уровень дохода горожан, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, качество медицинского обслуживания, образования, работы городского дорожного хозяйства и ЖКХ, климат для ведения бизнеса, экологию.

По каждому параметру выбрали 15 лучших городов. Так, в первую пятерку рейтинга по низкой склонности населения к миграции в поисках лучшей жизни вошли Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак и Калуга.

В список городов, где высокий спрос на культурные ценности, вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Брянск, Иваново. Кроме того, Москва и Санкт-Петербург заняли первое и второе место соответственно в рейтинге городов с самым высоким уровнем потребления и материального благополучия. В первой пятерке также – Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

Низкий уровень тревожности среди населения зафиксирован в Калуге, Туле, Йошкар-Оле, Курске и Томске. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды – Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец.

Ранее аналитики составили список самых тревожных регионов России по итогам прошедшего года. На первых строчках рейтинга расположились Москва и Санкт-Петербург. В эту же группу попали Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.