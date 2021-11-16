Аналитики составили экологический рейтинг крупных городов РФ

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Специалисты SuperJob выяснили, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем городе. При ответах они учитывали качество воздуха, воды, продуктов питания, чистоту и утилизацию мусора, сообщает RT.

Лучшими по экологической обстановке стали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%). Самыми неблагоприятными в экологическом плане городами, по мнению самих жителей, оказались Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 18-е и 11-е места соответственно. Всего в опросе участвовали 31 700 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура отреагировала на инцидент с позеленением нескольких рек Перми. Информация о том, что вода в реках города окрасилась в зеленый цвет, появились в Сети в октябре. Прокуратура установила, что произошла утечка теплоносителя с маркерным веществом, который был запущен в рамках выявления дефектов на сетях теплоснабжения.