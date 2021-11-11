Прокуратура отреагировала на ситуацию с зеленой водой в реках Перми

Фото: vk.com/Пермь 24/7

Прокуратура отреагировала на инцидент с позеленением нескольких рек Перми. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прокурором руководителю ПАО "Т Плюс" вынесено представление, а также он предостережен о недопустимости нарушений законодательства о водных биологических ресурсах", – указали в ведомстве.

Информация о том, что вода в реках города окрасилась в зеленый цвет, появились в Сети в октябре. Прокуратура установила, что произошла утечка теплоносителя с маркерным веществом, который был запущен в рамках выявления дефектов на сетях теплоснабжения.

Выбросы в воду не оказали негативного воздействия на реки, однако сама по себе операция проводилась без разрешений на предоставление водоемов в пользование.

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