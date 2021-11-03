Байден заявил о проблемах с климатом в России

Фото: PA/TASS/Stefan Rousseau
Президент США Джо Байден сообщил, что в России существуют проблемы в сфере климата. Об этом он рассказал на саммите COP26 в Глазго.
Как пишет РИА Новости, американский лидер раскритиковал Россию и Китай за отсутствие на встрече G20 в Риме. В частности, он обратил внимание, что КНР претендует на роль мирового лидера, но не участвует в важных международных встречах.
"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра", – сказал Байден.
Американский лидер выразил мнение, что у президента РФ нет плана по данному вопросу.
Конференция ООН по вопросам изменений климата проходит с 1 по 12 ноября. В ней принимают участие порядка 200 стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются экобомбами в центре Европы. По мнению украинского лидера, они образовались из-за невыполнения договоренностей Будапештского меморандума, подписанного в1994 году.
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