Байден заявил о проблемах с климатом в России

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Президент США Джо Байден сообщил, что в России существуют проблемы в сфере климата. Об этом он рассказал на саммите COP26 в Глазго.

Как пишет РИА Новости, американский лидер раскритиковал Россию и Китай за отсутствие на встрече G20 в Риме. В частности, он обратил внимание, что КНР претендует на роль мирового лидера, но не участвует в важных международных встречах.

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра", – сказал Байден.

Американский лидер выразил мнение, что у президента РФ нет плана по данному вопросу.

Конференция ООН по вопросам изменений климата проходит с 1 по 12 ноября. В ней принимают участие порядка 200 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются экобомбами в центре Европы. По мнению украинского лидера, они образовались из-за невыполнения договоренностей Будапештского меморандума, подписанного в1994 году.