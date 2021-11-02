Зеленский назвал Крым и Донбасс экобомбами в центре Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются экобомбами в центре Европы. Такое мнение он выразил в ходе выступления на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26.
По мнению украинского лидера, экобомбы образовались из-за невыполнения договоренностей Будапештского меморандума, подписанного в1994 году.
"Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру", – заявил Зеленский.
Президент Украины также выразил позицию, что преодолеть глобальное потепление поможет улучшение отношений между странами.
"Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И что касается экологических соглашений, и тех, которые не касаются окружающей среды", – отметил Зеленский.
Конференция ООН по вопросам изменений климата проходит с 1 по 12 ноября. В ней принимают участие порядка 200 стран.
Ранее Зеленский заявил о заинтересованности во встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Он также сообщал о шансах на встречу в рамках "нормандской четверки".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перспективы встречи Путина с Зеленским пока не просматриваются из-за позиции Киева по Минским соглашениям.
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