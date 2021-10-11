Медведев объяснил, почему невозможно вести переговоры с Зеленским

Фото: POOL/ТАСС/Екатерина Штукина

Вести переговоры с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для газеты "Коммерсант".

По мнению Медведева, Зеленский вынужден потакать националистическим настроениям. Российский политик считает, что украинскому главе приходится защищать отвратительные ему самому идеи и взгляды.

"Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам", – объяснил зампред СБ РФ.

Как считает Медведев, Зеленский является вывернутым наизнанку человеком.

"Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", – подчеркнул политик.

Медведев выразил позицию, что России следует дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое будет выстраивать с РФ равноправные и взаимовыгодные отношения.

"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", – подытожил зампред Совбеза.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому дали совет, как наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению бывшего украинского министра транспорта и связи и экс-депутата Рады Евгения Червоненко, настоящий президент должен уметь виртуозно защищать интересы своей страны.