Зеленскому подсказали, как наладить отношения с Путиным

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали совет, как наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал бывший украинский министр транспорта и связи и экс-депутат Рады Евгений Червоненко в эфире телеканала "НАШ".

Политик заявил, что Зеленскому следовало поздравить Путина с днем рождения.

"Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями", – сказал Червоненко.

Он отметил, что речь идет не о личных взаимоотношениях президентов, а о деловых контактах.

"Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно", – считает экс-депутат.

Червоненко подытожил, что настоящий президент должен уметь виртуозно защищать интересы своей страны.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Он добавлял, что переговоры пройдут в случае, если на них будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.