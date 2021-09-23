Зеленский объяснил, когда встретится с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, когда проведет встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Зеленский заявил, что готов провести встречу, когда российский лидер будет готов к ней.
"Когда он будет готов", – подчеркнул Зеленский во время ухода из штаб-квартиры.
В то же время украинский президент оставил без внимания вопросы о том, кто стоит за покушением на его помощника.
Утром 22 сентября вблизи поселка Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Сам чиновник не пострадал, однако был ранен его водитель. Правоохранители в настоящее время разыскивают нападавших.
Позднее Шефир высказался о причинах совершенного на него покушения. Он рассказал, что уже слышал несколько версий произошедшего по телевизору, назвав их идиотскими.
На помощника президента Украины Сергея Шефира совершили покушение
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