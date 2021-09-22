Помощник президента Украины Шефир рассказал о покушении

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Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир высказался о причинах совершенного на него покушения, сообщает RT.

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато", – сказал он.

Шефир добавил, что сразу же позвонил в полицию и главе МВД. Он также рассказал, что уже слышал несколько версий произошедшего по телевизору, назвав их идиотскими.

Помощник Зеленского рассказал, что никаких конфликтов в команде нет, она дружная и слаженная. Он подчеркнул, что все сказанное – это фейки.

По его мнению, покушение было совершено с целью запугать власть.

Утром 22 сентября вблизи поселка Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Сам чиновник не пострадал, однако был ранен его водитель. Правоохранители в настоящее время разыскивают нападавших.

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" озвучил три возможные причины произошедшего: действия криминальных структур, российский след из-за активной антироссийской риторики на Украине или борьба властей с влиятельными финансово-промышленными группами.

Украинская газета "Вести" связалась с работником стройки в селе Триполье, который стал свидетелем произошедшего и сообщил об этом в полицию. По его словам, в момент стрельбы перед Audi Шефира ехал черный автомобиль, а позади – белый микроавтобус. Как уточнил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, всего по машине было сделано 18 выстрелов.

