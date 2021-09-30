Путин и Зеленский могут встретиться в конце года – СМИ

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Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в конце этого года или в начале следующего. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении украинского лидера.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. <...> Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", – сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Он добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.

Сам Зеленский заявлял, что готов провести встречу с Путиным, когда российский лидер будет готов к ней. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров отмечал, что переговоры должны состояться на нейтральной территории.

