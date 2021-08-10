В Совфеде заявили, что Зеленский опасается проиграть на переговорах с Путиным

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Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"То, что Зеленский, безусловно, опасается российского президента, с этим можно согласиться. И я думаю, что действия Зеленского, которые, в принципе, привели к очень плохим отношениям между Украиной и Россией, ухудшились даже со времен Петра Порошенко, они связаны как раз с его боязнью идти на какие-то серьезные переговоры с российским лидером, – цитирует Цекова РИА Новости.

Законодатель добавил, что постоянное окружение Зеленского предупреждает его о том, что с президентом РФ нельзя говорить, поскольку он опытный переговорщик и от него на переговорах ничего не добьешься, а только проиграешь.

"Зеленский, может быть, и планировал изначально какие-то переговоры с президентом РФ, но потом пришел к выводам, что проиграет. Определенный страх перед Путиным у Зеленского есть", – сказал Цеков.

По его словам, два года президентства Зеленского показали, что он занял не свое место и не обладает способностями для управления государством.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его.

Москаль уверен, что Зеленский может также не решиться на встречу с российским лидером не только в России, но и в других местах.

В середине июня Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.