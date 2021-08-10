Украинский генерал заявил о страхе Зеленского перед Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его, считает украинский генерал Геннадий Москаль.
"Зеленский Путина боится. <...>. Ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", – сказал он в эфире телеканала "Наш".
Москаль уверен, что Зеленский может также не решиться на встречу с российским лидером не только в России, но и в других местах.
"Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает", – добавил Москаль.
В середине июня Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основным препятствием для проведения встречи лидеров двух стран стало невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Кроме того, представитель Кремля указал на несовпадение нынешней позиции Зеленского с заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.
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